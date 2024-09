“Motorola Komt Met Goedkopere Motorola Razr 50s”

Motorola zou werken aan een voordeligere versie van de vouwbare Razr 50. De Motorola Razr 50 en Razr 50 Ultra zijn slechts enkele maanden geleden geïntroduceerd, maar Motorola zou morgen al van plan zijn om de “Razr 50s” te introduceren.

De Motorola Razr 50s is door de bekende tech-lekker MySmartPrice gespot in een database voor HDR10+ certificaten. Hieruit kunnen we opmaken dat de Razr 50s een scherm met ondersteuning voor HDR 10+ krijgt. De smartphone zou verder zijn uitgerust met een 3.6-inch coverscherm, een 50MP hoofdlens, een 50MP ultragroothoeklens en een 32MP selfie-camera.

Volgens de bron zou Motorola de Razr 50s morgen 9 september al willen introduceren in India. Het is echter onduidelijk of Motorola de smartphone ook in Europa op de markt wil brengen en wat voor adviesprijs de Razr 50s meekrijgt. De reguliere Razr 50 en de Razr 50 Ultra verschenen in Nederland op de markt voor 899,99 euro en 1199,99 euro.