Xiaomi-prototype Toont Smartphone Zonder Fysieke Knoppen

Onlangs schreven wij dat Xiaomi werkt aan een smartphone zonder fysieke knoppen. Op foto’s is nu een dergelijke smartphone te zien. Het gaat om een prototype met de codenaam “Wangshu”, die niet op de markt verschijnt.

Hoewel de prototype op de onderstaande foto’s niet op de markt verschijnt, geeft het wel een goede indruk van hoe een smartphone zonder fysieke knoppen er uit kan zien. Een fysieke power-knop en volume-knoppen zijn natuurlijk heel handig, maar bewegende onderdelen kunnen kapot gaan en maken het moeilijker om een smartphone waterdicht te maken. Xiaomi werkt daarom aan een smartphone waarbij deze fysieke knoppen ontbreken.

De prototype met de codenaam ‘Wangshu’ is waarschijnlijk in 2023 gemaakt, want de smartphone beschikt over een Snapdragon 8 Gen 2-processor. Ook heeft de smartphone een 4500 mAh accu met ondersteuning voor maar liefst 200W snelladen. In plaats van fysieke knoppen heeft de smartphone waarschijnlijk capacitieve knoppen, wat neerkomt op een aanraakgevoelige oppervlakte aan de zijkant van de behuizing.

Het is onduidelijk waarom Xiaomi de Wangshu niet op de markt heeft gebracht. Mogelijk heeft de fabrikant de smartphone puur gemaakt om de technologie te testen en verschijnt, zoals eerdere geruchten doen vermoeden, binnenkort alsnog een smartphone zonder fysieke knoppen op de markt.

