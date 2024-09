Nothing Phone (2a) Plus Nu In Nederland Verkrijgbaar Voor 429 Euro

Nothing heeft eind juli de Phone (2a) Plus aangekondigd en vanaf nu is de smartphone ook in Nederland verkrijgbaar. De Nothing Phone (2a) Plus is een iets betere uitvoering van de reguliere Phone (2a) en krijgt in Nederland een adviesprijs mee van 429 euro.

De Nothing Phone (2a) Plus beschikt over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een 1300 nits piekhelderheid, een Dimensity 7350 Pro-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 50W snelladen, een 50MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 50MP groothoeklens. Uiteraard is de smartphone aan de achterzijde ook weer uitgerust met een Glyph Interface.

De Nothing Phone (2a) Plus is verkrijgbaar in de nieuwe kleuren “metallic grey” en “updated black”. De smartphone is onder andere beschikbaar bij Belsimpel en Mobiel.nl voor een adviesprijs van 429 euro. Dat is 100 euro duurder dan de originele adviesprijs van de reguliere Phone (2a), die inmiddels in prijs is gedaald naar 299 euro.

