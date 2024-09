Prijzen En Details Van Samsung Galaxy Tab S10-serie Uitgelekt

Er zijn deze week veel geruchten opgedoken over de Samsung Galaxy Tab S10-serie. Zo zijn er foto’s opgedoken, specificaties uitgelekt en zijn we te weten gekomen voor welke adviezen te tablets op de markt verschijnen.

Het ziet er steeds meer naar uit dat Samsung dit jaar geen basismodel van de Galaxy Tab S10 uitbrengt. In het geruchtencircuit gaat namelijk alleen maar informatie rond over de Galaxy Tab S10 Plus en de Galaxy Tab S10 Ultra. Volgens Android Headlines krijgt de Tab S10 Plus een 12,4-inch AMOLED-scherm en de Tab S10 Ultra een 14,6-inch AMOLED-scherm. Volgens de bron zijn de schermen anti-reflecterend. Qua ontwerp lijken de tablets hetzelfde als hun voorganger.

De Tab S10 Plus beschikt over een 10090 mAh accu en de Tab S10 Ultra over een 11200 mAh accu. Dit is dezelfde accucapaciteit als de accu in de Galaxy Tab S9 Plus en S9 Ultra. De tablets hebben een 13MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 12MP selfie-camera. De Ultra-uitvoering heeft niet één maar twee 12MP lenzen aan de voorzijde.

Deze week zijn ook de Zwitserse adviesprijzen uitgelekt. De prijzen staan hieronder op een rijtje. Een introductiedatum ontbreekt nog.

Samsung Galaxy Tab S10 Plus

– WiFi + 256GB: 1260 euro

– WiFi + 512GB: 1390 euro

– 5G + 256GB: 1410 euro

– 5G + 512GB: 1517 euro

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

– WiFi + 256GB: 1496 euro

– WiFi + 512GB: 1624 euro

– WiFi + 1TB: 1829 euro

– 5G + 256GB: 1657 euro

– 5G + 512GB: 1785 euro

– 5G + 1TB: 2116 euro

via [AW]