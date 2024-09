Xiaomi 14T en 14T Pro Te Zien In Hands-on Video

De officiële introductie van de Xiaomi 14T-serie zal later deze maand plaatsvinden, maar op het internet zijn nu al beelden opgedoken waarop de Xiaomi 14T en Xiaomi 14T Pro goed te zien zijn. Ook zijn al een hoop specificaties uitgelekt.

TikTokker Phone Official heeft een video gedeeld waarin de Xiaomi 14T en 14T Pro in volle glorie te zien zijn. De video is inmiddels offline gehaald, maar dankzij enkele screenshots kunnen we toch delen hoe de smartphones er uit zien. We zien dat beide smartphones een vierkante camera-module krijgen en in ieder geval op de markt verschijnen in de kleuren zwart (14T) en zilver (14T Pro).

Volgens de geruchten beschikken de smartphones over een 6,67-inch AMOLED-scherm met een 144Hz verversingssnelheid, een 5000 mAh accu, een 32MP selfie-camera en een waterdichte behuizing. De reguliere Xiaomi 14T maakt gebruik van een Dimensity 8300U-processor en de Xiaomi 14T Pro van een krachtigere Dimensity 9300 Plus-processor. De driedubbele rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 50MP telelens en een 12MP groothoeklens. De hoofdcamera van de Xiaomi 14T Pro maakt gebruik van een betere sensor.

Een adviesprijs hebben we nog niet, maar de Xiaomi 13T verscheen op de markt voor 649 euro.

via [androidplanet]