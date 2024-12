OnePlus Nord CE4 Lite Ontvangt Android 15-update

Nadat OnePlus de Android 15-update eerder al uitrolde naar de OnePlus 12, de OnePlus 12R en de OnePlus Open, is de update nu ook beschikbaar voor de eerste mid-range smartphone van de fabrikant. De update staat nu namelijk klaar voor de OnePlus Nord CE4 Lite.

De Android 15-update voor de OnePlus Nord CE4 Lite rolt momenteel alleen uit in India, maar het is goed om te zien dat OnePlus hard bezig is om zowel zijn duurdere als goedkopere smartphones bij te werken naar de nieuwste Android-versie. De update, met versienummer CPH2619_15.0.0.303(EX01) zal waarschijnlijk de komende weken ook buiten India uitrollen.

De Android 15-update brengt een hoop wijzigingen en verbeteringen met zich mee, inclusief een vernieuwde interface met nieuwe icoontjes, nieuwe thema’s, meer wallpapers en verbeterde widgets. Ook zijn er nieuwe filters toegevoegd aan de camera-app en kun je gebruikmaken van meer fotobewerking-tools. Verder hebben de snelle instellingen een makeover gekregen, kun je eenvoudig bestanden sturen naar iPhones en kun je gebruikmaken van “Floating Window gestures“.

