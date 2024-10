Poco Haalt Zijn Officiële Website Offline

Poco heeft besloten om op 31 december 2024 de officiële Poco website (po.co) te beëindigen. Na het verwijderen van de website worden de producten en diensten van Poco aangeboden op de website van moederbedrijf Xiaomi.

Alle versies van de Poco-website worden offline gehaald. Dus niet alleen de globale versie, maar ook de Franse versie, de UK versie etc. Het besluit om weer nauwer met Xiaomi samen te werken is opmerkelijk, want voorheen probeerde Poco juist steeds meer zelfstandig te worden.

De overstap zal in stappen worden uitgevoerd. De eerste stap zal op 21 oktober plaatsvinden, waarna je geen bestellingen meer kunt plaatsen op de website van Poco. Daarnaast zal het bedrijf ervoor zorgen dat “Poco Points“, “Loyalty Points” en “Coupons” voor 12 december worden overgezet naar het ecosysteem van Xiaomi. Ook je bestellingen, tracking informatie en gebruikersreviews worden overgezet.

De wijziging zal echter geen grote impact hebben op gebruikers van Poco-producten. De ondersteuning, de diensten van Poco en de producten blijven gewoon bestaan. Het enige verschil is dat dit nu allemaal via de website van Xiaomi wordt aangeboden.

