Samsung Galaxy S23-, S22-serie, Z Flip 5 En Z Fold 5 Ontvangen December-update

Nadat de beveiligingsupdate van december eerder al uitrolde naar de Galaxy S24-serie, de Z Fold 6 en de Z Flip 6 rolt de update nu verder uit. De update staat klaar voor de Galaxy S23- en S22-series en de vouwbare Galaxy Z Flip 5 en Z Fold 5.

Ben jij in het bezit van een Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra of S23 FE? Dan kun je nu de nieuwste beveiligingsupdate downloaden. Dezelfde update staat ook klaar voor de Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra én voor de Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Z Fold 5. De update bevat enkele tientallen patches van Google en Samsung die kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem en Samsung’s One UI-schil fixen. Na de installatie van de update ben jij weer wat beter beschermd tegen kwaadwillenden.

Naast de beveiligingspatch van december 2024 kan de update ook stabiliteitsverbeteringen en bugfixes bevatten. De update brengt nog niet de One UI 7-schil met zich mee.

De update van december rolt nu uit, maar het kan een aantal dagen duren voordat de update bij iedereen is aangekomen. Als jij nog geen melding hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]