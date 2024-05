Gerucht: Samsung Galaxy Z Fold 6 Heeft Kleinere Vouw In Scherm, Maar Nog Steeds Aanwezig

Volgens de laatste geruchten krijgt de volgende vouwbare smartphone van Samsung een kleinere vouw in het scherm. De vouw is echter niet helemaal weggewerkt, waardoor de vouw nog steeds zichtbaar en voelbaar is.

Dit schrijft Android Authority op basis van informatie van tech-lekker Ice Universe. Hij zou contact hebben gehad met mensen die het scherm voor de Galaxy Z Fold 6 testen. Volgens de testers heeft Samsung de vouw niet geëlimineerd, maar Samsung heeft wel een manier gevonden om deze vouw te verkleinen in vergelijking met het vorige model. Het is onbekend hoe Samsung deze prestatie heeft bereikt.

Vorig jaar introduceerde Samsung op de Galaxy Z Fold 5 een nieuwe scharnier die de vouw in het scherm verkleinde. Het is goed mogelijk dat deze scharnier een upgrade heeft gekregen. Eerdere berichten spraken verder over het gebruik van een dikker ultradun glas (UTG) voor de Galaxy Z Flip 6, van 30 micron tot 50 micron. Het extra dikke glas moet zorgen voor een kleinere vouw. De kans is groot dat Samsung de Galaxy Z Fold 6 ook voorziet van een dikkere laag glas.

Op dit moment kunnen we echter alleen speculeren en moeten we de officiële introductie afwachten. De introductie zal in de zomer plaatsvinden.

via [androidauthority]