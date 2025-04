Samsung Galaxy A55 Ontvangt April-update

Samsung is begonnen met de uitrol van de april-update. De Samsung Galaxy A55 is de eerste smartphone van de Zuid Koreaanse fabrikant die de beveiligingspatch van april 2025 ontvangt.

Er staat een nieuwe update klaar voor de Samsung Galaxy A55. Het gaat niet om een Android 15- of One UI 7-update, maar om een nieuwe beveiligingsupdate. De update met firmwareversie A556BXXS7AYC6 is 282MB groot en werkt de beveiligingspatch bij naar die van april 2025. Deze patch bestaat uit enkele tientallen fixes voor kwetsbaarheden in het besturingssysteem, zodat jij weer wat beter beschermd bent tegen kwaadwillende activiteiten.

De update brengt geen nieuwe functies met zich mee, maar kan wel stabiliteitsverbetering bevatten. Als jij nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via “Instellingen” -> “Softwareupdate” -> “Downloaden en installeren“.

via [galaxyclub]