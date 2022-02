Behuizing Samsung Galaxy S22 Gemaakt Van Visnetten Uit Oceaan

Samsung heeft bekendgemaakt dat de Samsung Galaxy S22, die de fabrikant morgen zal introduceren, gedeeltelijk bestaat uit gerecycled materiaal dat gemaakt is van visnetten uit de oceaan. Naar schatting wordt elk jaar 640.000 ton aan visnetten in de oceaan gedumpt.

Morgen zal Samsung tijdens een Galaxy Unpacked-event de Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra introduceren. Vlak voor de introductie heeft Samsung via een blogpost bekendgemaakt uit welk materiaal de behuizing van de smartphones bestaat. Het gaat om een nieuw materiaal dat is vervaardigd met achtergelaten visnetten uit de oceaan. Achtergelaten visnetten zijn een groot gevaar voor de dieren en het koraal in de oceaan. Samsung heeft niet bekendgemaakt hoeveel procent van de behuizing van de Galaxy S22-serie bestaat uit gerecycled plastic.

Het is niet voor het eerst dat Samsung gerecycled materiaal gebruikt. Zo gebruikte de fabrikant eerder al gerecycled plastic in onder andere opladers en afstandsbedieningen voor zijn televisies.

via [AW]