Samsung Deelt Eerste Beelden Van Galaxy Z TriFold

Samsung heeft tijdens een evenement in Zuid-Korea voor het eerst details gedeeld over Samsung’s eerste vouwbare trifold smartphone. Universe lce was aanwezig en heeft enkele beelden gedeeld.

Geruchten over de komst van een Samsung trifold gaan al geruime tijd rond en de officiële introductie van de smartphone met dubbel vouwbare scherm zal snel plaatsvinden. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft namelijk de eerste details gedeeld aan een beperkt publiek. Tech-lekker Universe lce heeft de bovenstaande beelden gedeeld, die hij heeft gemaakt tijdens een evenement in Zuid-Korea. De smartphone verschijnt waarschijnlijk op de markt onder de naam Galaxy Z TriFold of Galaxy G Fold.

De Samsung Galaxy Z TriFold beschikt waarschijnlijk over een Snapdragon 8 Elite-processor, maximaal 16GB werkgeheugen, 512GB of 1TB opslagruimte en een 200MP hoofdcamera. De smartphone weegt ongeveer 300 gram en heeft een scherm dat volledig opengevouwen zo’n 10-inch meet. Dichtgeklapt meet het scherm zo’n 6,5-inch.

Mogelijk zal Samsung de Galaxy Z TriFold al tijdens de APEC-top op 31 oktober en 1 november introduceren. We verwachten echter dat de smartphone in eerste instantie alleen in een beperkt aantal Aziatische landen op de markt verschijnt. Op dit moment zou Samsung namelijk slechts 50.000 exemplaren beschikbaar hebben.

via [androidplanet]