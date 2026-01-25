Oppo Reno 15-serie Aangekondigd Voor Europese Markt

Nadat Oppo de Reno 15-serie in november al introduceerde voor de Chinese markt, heeft de fabrikant de Reno15 Pro 5G, Reno15 5G en Reno15 F 5G nu ook voor de Europese markt aangekondigd. De smartphones krijgen een adviesprijs mee van 399 tot 799 euro.

De Reno 15 Pro 5G is de vlaggenschip-smartphone van de Oppo Reno 15-serie. De Reno 15 Pro 5G beschikt over een 6,78-inch scherm met een 1,5K-resolutie, een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 3600 nits. Intern vinden we een MediaTek Dimensity 8450-processor, 12GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte, een 6500 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 200MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 50MP telelens.

De Reno 15 Pro 5G is verkrijgbaar in de kleuren Dusk Black en Aurora Blue voor een adviesprijs van 799 euro. De smartphone ontvangt 5 jaar OS-updates en 6 jaar beveiligingsupdates. Tijdelijk ontvangen klanten gratis een Enco Buds3 Pro (€69,-) en SUPERVOOC 80W-lader (€59,-) cadeau bij de aanschaf van de Reno15 Pro 5G. Deze actie is geldig t/m 1 maart 2026.

De reguliere Oppo Reno 15 5G is iets kleiner en beschikt over een 6,3-inch 120Hz scherm, dezelfde MediaTek Dimensity 8450-chip en dezelfde camera-setup. De accu heeft een capaciteit van 6200 mAh en kan met 80W snelladen.

De Reno 15 5G met 8GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte kost 599 euro. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren Twilight Black en Aurora White en net als bij de Pro-versie krijg je tijdelijk gratis een setje oordopjes en draadloze lader cadeau.

Voor mensen met een kleiner budget heeft Oppo de Reno 15 F 5G aangekondigd. Deze uitvoering beschikt over een 6,57-inch FHD+ 120Hz AMOLED-scherm met een resolutie van 2372 × 1080 pixels, een Snapdragon 6 Gen 1-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 7000 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen, een 50MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

De Reno 15 F 5G kost 399 euro en is verkrijgbaar in de kleuren Twilight Black en Aurora Blue. Mensen die voor 1 maart een bestelling plaatsen ontvangen gratis een Enco Buds3 (€49,-) en SUPERVOOC 80W-lader (€59,-) cadeau.