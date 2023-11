Samsung Galaxy S23-serie Ontvangt November-update

Samsung rolt een nieuwe update uit naar de smartphones in de Galaxy S23-serie. De update installeert de beveiligingspatch van november, waardoor de beveiliging van de Galaxy S23-serie weer helemaal up-to-date is.

Nadat de Samsung Galaxy S23-serie eerder al een Android 14-update ontving, kunnen gebruikers nu ook de nieuwste beveiligingsupdate installeren. De update staat klaar voor de reguliere Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra. Na de installatie van de update ben jij weer wat beter beschermd tegen kwaadwillenden.

De november-update brengt geen nieuwe functies met zich mee, maar het is wel mogelijk dat de update stabiliteitsverbeteringen of bugfixes met zich meebrengt, aangezien de update meer dan 330MB groot is. Updates rollen in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de november-update voor iedereen beschikbaar is. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]