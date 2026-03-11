Beelden: Dit Is De Google Pixel 11 Pro Fold

Online zijn renders opgedoken van de nog onaangekondigde Google Pixel 11 Pro Fold. Afgaande op de beelden krijgt de nieuwe vouwbare smartphone nauwelijks een ander ontwerp dan zijn voorganger.

Volgens de bron is de Google Pixel 11 Pro Fold met een dikte van 10,1mm een fractie dunner dan de Pixel 10 Pro Fold, die dichtgeklapt 10,8mm dik is. Met een dikte van boven de 10 milimeter is de vouwbare smartphone van Google nog steeds iets dikker dan die van concurrerende merken.

Verder valt op dat de microfoon en ledflitser nu in de bovenste balk van de camera-module zitten. Bij de Pixel 10 Pro Fold heeft Google de flitser geplaatst naast de verticale balken. Ook lijkt de camera-module zelf iets subtieler over te lopen naar de achterkant van de behuizing. Kortom, we zien geen drastische wijzigingen.

Google brengt zijn nieuwe vlaggenschip-smartphones doorgaans rond de zomer of het najaar uit. We moeten dus nog even geduld hebben.

via [tweakers]