Polar Grit X Sporthorloge Nu Te Bestellen

Polar heeft een nieuwe smartwatch voor sporters aangekondigd. De Polar Grit X is geschikt voor outdoor sportactiviteiten en is voorzien van GPS en een lange accuduur. De smartwatch krijgt een adviesprijs mee van 429,90 euro.

De Polar Grit X is een robuuste smartwatch voor mensen die graag buiten sporten, zoals bijvoorbeeld trailrunners en hardlopers. De Hill Splitter-functie detecteert automatisch of je een heuvel op of af gaat en na de training-sessie krijg je gedetailleerde prestatie-informatie te zien. De functie FuelWise zal je helpen om op tijd water en voedingsstoffen in te nemen tijdens een lange training. Andere nieuwe functies zijn turn-by-turn spraaknavigatie via Komoot en tweedaagse weersvoorspellingen. De functies die we al kennen van de Polar Ignite en Polar Vantage-serie zijn uiteraard ook aanwezig.

De smartwatch voldoet aan de militaire standaard MIL-STD-810G, waardoor de smartwatch bestand is tegen regen, vallen en hoge temperaturen. De accu gaat 100 uur mee wanneer je energiebesparende functies gebruikt en 40 uur in volledige trainingsmodus.

De Polar Grit X kost 429,90 euro en is bij Coolblue verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en groen. De polsbandjes kosten 29,95 euro tot 49,95 euro.

via [AW]