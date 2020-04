HiSense A5C Is Smartphone Met E Ink-kleurenscherm Voor 222 Euro

HiSense heeft drie nieuwe smartphones aangekondigd die beschikken over een E Ink-scherm. Een heeft een zwart-wit scherm en twee een kleurenscherm. De toestellen verschijnen later dit jaar in China op de markt.

De twee smartphones met een kleurenscherm zijn de HiSense A5C en de HiSense A5C Pro CC. Beide toestellen hebben een 5,84-inch E Ink-kleurenscherm die 4096 kleuren kunnen weergeven, maar de A5C Pro CC heeft een hogere refreshrate.

De HiSense A5C beschikt intern over een Snapdragon 439-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte en een 4000 mAh accu. De A5C Pro CC heeft een Unisoc T610-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte en een 4000 mAh accu.

Helaas komen de smartphones niet naar Nederland. HiSense brengt namelijk alleen smartphones uit in Rusland, China en Afrika. In China is de HiSense A5C vanaf 29 april verkrijgbaar voor 1699 yuan, omgerekend ongeveer 222 euro. De A5C Pro CC is vanaf juni verkrijgbaar vanaf 1799 yuan, ongeveer 234 euro.

via [tweakers]