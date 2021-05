KPN Verhoogd Tarieven Vanaf Juli

KPN heeft nieuwe tarieven aangekondigd die vanaf juli gelden. Gezinnen gaan gemiddeld 18 euro per jaar meer betalen voor hun internet en tv abonnementen. Dit komt neer op een prijsverhoging van 1,50 euro per maand.

KPN laat weten dat de prijsverhoging nodig is om te investeren in een sneller en veiliger netwerk. “Door deze investeringen zijn we in staat om zoals nu massaal thuis te werken,” aldus een woordvoerder van KPN. “KPN versnelt bovendien de investeringen in het netwerk, bijvoorbeeld met de uitrol van glasvezel. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in de veiligheid, met een toevoeging van een malwarefilter en encryptie zodat de klanten beter beschermd zijn tegen bijvoorbeeld phishing.“

De prijzen van de meeste pakketten worden verhoogd, maar er zijn een paar uitzonderingen. Zo worden pakketten met een internetsnelheden tot 1 Gbps in prijs verlaagd, waardoor klanten per jaar tot 7,50 euro minder betalen. De provider geeft de onderstaande verklaring.

“We zijn met z’n allen het netwerk van Nederland steeds intensiever gaan gebruiken, de behoefte aan bandbreedte is toegenomen. Daarom maken we ook de grootste bandbreedte van 1 GB toegankelijker met een prijsverlaging.“

