Acer Introduceert Vier Nieuwe Chromebooks

Acer heeft vier nieuwe Chromebooks geïntroduceerd die later deze maand verkrijgbaar zijn. De vier laptops die draaien op het Chrome OS van Google zijn gepositioneerd in verschillende prijsklassen, zodat het bedrijf een grote doelgroep kan bereiken.

Als eerste hebben we de Acer Chromebook Spin 514. Deze Chromebook heeft geen ventilator en is daardoor extra stil. De Spin 514 beschikt over een 14-inch Full-HD IPS LCD-scherm die aanraakgevoelig is. Intern vinden we een Intel Core i7 11e generatie processor, 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. De accu moet 10 uur meegaan en in de aluminium behuizing vinden we 2 USB-C poorten, 2 USB-A poorten en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De Chromebook Spin 514 krijgt een adviesprijs mee van 799 euro.

De Acer Chromebook 515 is een grotere Chromebook met een 15,6-inch LCD-scherm. Net als de Spin 514 heeft de Acer Chromebook 515 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. Ook heeft het apparaat een geheugenkaartlezer, stereo-speakers en een dubbele microfoon. De Chromebook 515 is verkrijgbaar vanaf 549 euro.

Heb je een kleiner budget dan kun je kiezen voor de Acer Chromebook 514. Dit apparaat heeft onder andere een 14-inch scherm, een MediaTek Kompanio 828-processor en een accu die 15 uur meegaat. Na 30 minuten aan de lader is de accu weer voor de helft vol. De Acer Chromebook 514 is al verkrijgbaar vanaf 399 euro.

Als laatste heeft Acer de Chromebook Spin 314 uitgebracht. Ook dit model heeft een 14-inch scherm, een 10 uur accuduur, WiFi 6 ondersteuning en een microSD-kaart aansluiting. De Chromebook is voorzien van een OceanGlass touchpad die is vervaardigt uit plastic afval. De Chromebook Spin 314 krijgt een adviesprijs mee van 449 euro.

