Waar bewaar jij jouw files? Ooit nagedacht over een USB-stick? Je hebt er nu misschien een, maar hij is iets te standaard voor je. Er is een wens om het spannender te maken om aan uw behoeften te voldoen. Als u niet langer een saai en leeg opslagapparaat wilt, zijn er manieren om de USB-stick te markeren. Verwijder de verveling van je oude flashdrive. Zoek naar aangepaste printers om u hiermee te helpen.

Als het goed is gedaan, kan de aanpassing van USB-sticks het uiterlijk volledig veranderen. Geef de USB-stick een aantal gepersonaliseerde ontwerpen om er een unieke drive van te maken. Wil je weten hoe je het moet aanpakken, lees dan verder om wat inzichten te krijgen. Deze koopgids neemt je mee door het proces van het personaliseren van een usb stick met naam en logo.

Waarom Heb Je USB-sticks Nodig?

Voordat u zich haast om een ​​USB-stick te kopen en aan te passen, moet u weten waarom u het in de eerste plaats nodig heeft. Ja, technologie vormt een groot deel van ons leven. Bijna iedereen gebruikt USB-sticks voor promotionele en opslagredenen. Dit is een feit dat volgens de laatste cijfers wereldwijd geschat wordt op 74% van eigenaren van laptops of desktoppen.

Deze mensen kunnen aangepaste flashdrives gebruiken als cadeau of weggeefactie aan artiesten, scholen en nog veel meer. Het is ideaal om te weten waarvoor u de schijf wilt hebben voordat u deze aanpast. Is het voor zaken, presentatie, opslag, cadeau, beloning, of reis je veel en heb je je documenten onderweg nodig? Wat de reden ook is, koop de juiste USB-stick voordat u hem brandt. Hieronder vindt u enkele tips die u kunt gebruiken om uw flashstation aan te passen.

Is de Opslagruimte Juist?

Vaak haasten mensen zich om trendy USB-sticks te kopen vanwege hun uiterlijk, niet vanwege hun functie. Wanneer de branding helemaal klaar is, realiseer je je dat je de verkeerde opslaggrootte hebt gekozen waardoor niet al je documenten kunnen worden opgeslagen.

Dus, hoeveel opslagruimte moet u zoeken op een promotionele USB-stick? Houd er rekening mee dat de meeste USB-sticks die worden gebruikt om je bedrijf te promoten gegevens bevatten die tussen de één en 64 gigabyte groot zijn. Een hogere capaciteit is in deze gevallen vaak niet nodig en ook erg prijzig. In feite heeft een op maat gemaakte USB gemiddeld genoeg ruimte om primaire bestanden op te slaan. De ruimte slaat digitale bestanden op zoals Word-documenten, foto’s, muziek en Excel-sheets.

Met deze kennis, kunt u voorzichtig zijn bij het kiezen van uw USB-stick. Koop er een met voldoende opslagruimte voor wat u nodig heeft en ga daarna verder met het aanpassen ervan.

Welke Kleuren Wilt U Voor Uw Promotionele USB-stick?

Nou, je hebt nu misschien de juiste USB-opslagruimte gekozen, maar de kleur is niet juist. Wilt u een bedrijf promoten? Zo ja, probeer dan schijven in bedrijfskleuren te kiezen. Zelfs als de flashdrive voor persoonlijk gebruik is, wilt je natuurlijk je favoriete kleuren hebben.

Op de markt zijn USB-sticks verkrijgbaar in verschillende kleuren, van neutraal zilver tot zwart. Sommige zijn helder, andere dof, weer andere hebben opvallende kleuren zoals groenblauw, geel of groen. Kleuren zoals blauw, wit, felroze, groentinten en nog veel meer zijn allemaal verkrijgbaar, maar voor opvallende kleuren moet je soms wel wat langer zoeken.

Het doel is om een ​​promotionele USB-stick te kopen die bij uw smaak past. Als het voor een bedrijf is, houd je dan aan de kleurenschema’s van het bedrijf om het goed te promoten. Het kan heel frustrerend zijn om het hele aanpassingsproces te doorlopen om vervolgens het werk opnieuw te moeten doen. Al dit gedoe, alleen maar omdat je de verkeerde kleur had gekozen.

Welke Informatie Print Je op de USB-stick?

Je kunt de coolste USB-stick ter wereld hebben. Zonder een op maat gemaakt design is het gewoon een drive. Laat het er veel cooler uitzien door een logo, tekst, clip-art afbeelding en mascotte erop af te drukken. In feite zijn logo’s belangrijke advertentiestrategieën die door bedrijven worden gebruikt om zichzelf op de markt te brengen. Recente statistieken tonen aan dat 18% van de kleine bedrijven het niet erg vindt om tot $1.000 uit te geven aan een kwaliteitsbedrijfslogo.

Als je de tekstroute volgt, beperk jezelf dan tot 10 tekens voor een goed ontwerp van de USB-stick. Als uw schijf voldoende ruimte heeft, kunt u tekst en logo combineren. U kunt ook een mascotte- of clip-art afbeelding gebruiken om het uiterlijk van de schijf te verbeteren. Aangezien USB-sticks alleen maar kleine ruimtes hebben om mee te werken, is het verstandig om het eenvoudig te houden en alleen belangrijke tekst en afbeeldingen te gebruiken.

Waar en Hoe Bewaar je je USB-stick?

USB-sticks zijn er in verschillende soorten en maten, wat een opslagprobleem kan veroorzaken. Hoe en waar bewaar je je USB-stick? Zoek naar een speciale tas om uw aangepaste schijf in op te bergen. U kunt de USB-stick ook aan een sleutelkoord of sleutelhanger bevestigen. Het is eenvoudig om uw USB-stick bij je te houden wanneer deze altijd in een tas zit of om uw nek of pols hangt. Nogmaals, wanneer je je sleutels aanraakt, en je de USB ziet, geeft dit je wat opluchting.

Laatste opmerkingen

Zoek naar een betrouwbare USB-stick die jouw gegevens meer dan tien jaar kan bewaren. Geef de USB-stick een geweldig ontwerp om andere mensen jaloers mee te maken. Ben je nu klaar om je USB-stick een nieuwe look te geven? Je weet wat je moet doen.