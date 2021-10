Xiaomi Begint In 2024 Met Massaproductie Elektrische Auto’s

Lei Jun, de ceo van Xiaomi, heeft tijdens een bijeenkomst met investeerders bekendgemaakt dat het bedrijf in de eerste helft van 2024 wil starten met de massaproductie van elektrische auto’s. Xiaomi heeft hiervoor bedrijfsonderdeel Xiaomi EV opgestart en wil hier de komende tien jaar 8,5 miljard euro in investeren.

Xiaomi heeft nog geen details gegeven over zijn eigen elektrische auto’s en het is nog onduidelijk in welke landen deze auto’s verkocht gaan worden. Het is wel hoogstwaarschijnlijk dat de auto’s in ieder geval in China verkrijgbaar zullen zijn. Om de productie van de auto’s mogelijk te maken werkt Xiaomi volgens de geruchten samen met de Chinese autofabrikant Great Wall.

Interessant is dat Xiaomi ook Deepmotion Tech heeft overgenomen. Dit is een bedrijf dat zich richt op autonoom rijden. Xiaomi lijkt dus grote plannen te hebben, maar we moeten nog wachten op de eerste beelden en details.

via [tweakers]