Volg Hier De Google Pixel 6 Aankondiging

Later vandaag zal Google de Pixel 6-serie officieel introduceren. De introductie van de twee nieuwe vlaggenschip-smartphones is live te volgen via de onderstaande livestream. De livestream start om 19:00 Nederlandse tijd.

Na maanden van geruchten is het vandaag eindelijk zover. Google zal de Pixel 6 en de Pixel 6 Pro later vandaag officieel aankondigen. Volgens de geruchten verschijnt de vlaggenschip-serie in slechts een beperkt aantal landen op de markt. Nederland hoort hier waarschijnlijk niet bij, maar Duitsland en Frankrijk wel. Je zult dus de auto moeten pakken of moeten wachten op de grijze import om als Nederlander aan een Pixel 6 (Pro) te komen.

De Pixel 6 en 6 Pro draaien op Android 12 en kunnen vijf jaar op updates rekenen. Google heeft de smartphones onder andere uitgerust met een eigen Tensor-chipset en een periscooplens. Naar verwachting kost de Pixel 6 in Europa 649 euro. De Pixel 6 Pro gaat waarschijnlijk over de toonbank voor 899 euro. Na de introductie zetten wij alle details, prijzen en specificaties voor jullie op een rijtje.