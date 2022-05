“Google Pixel Watch Beschikt Over Verouderde Exynos 9110-soc”

De Google Pixel Watch, die Google in de herfst zal uitbrengen, beschikt volgens de website 9to5Google over een Exynos 9110-soc. Dit is een verouderde processor die Samsung in 2018 al gebruikte in de Galaxy Watch.

Volgens de bron beschikt de Google Pixel Watch over de verouderde processor omdat “het Pixel Watch-project een tijd geleden begon“. Mogelijk wilde Google niet overstappen naar een nieuwere processor om verdere vertragingen te voorkomen. Samsung gebruikte de Exynos 9110-chipset in 2018 al in de Galaxy Watch en verscheen voor het laatste in de Galaxy Watch 3 uit 2020. Samsung maakt in de huidige Galaxy Watch 4 gebruik van de nieuwe 5nm Exynos W920-chipset.

Een verouderde processor hoeft overigens niet te betekenen dat de Google Pixel Watch slecht presteert. In de Pixel 6 (Pro) gebruikte Google namelijk ook relatief oude Cortex A76-kernen, maar de smartphone presteerde wat snelheid betreft vloeiend.

Google heeft onlangs zelf al de eerste beelden gedeeld, waardoor het al duidelijk is hoe de Google Pixel Watch er uit komt te zien. Google heeft nog geen specificaties of adviesprijs bekendgemaakt. De kans is overigens klein dat Google de Pixel Watch zal lanceren in de Benelux.

