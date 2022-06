“Prototype Google Pixel 7 Aangeboden Op eBay”

Op eBay is een vermeende prototype van de Google Pixel 7 opgedoken. Ook op de Facebook Marketplace staan advertenties die een prototype aanbieden. Dit is opmerkelijk aangezien de officiële lancering van de Google Pixel 7 pas over een half jaar zal plaatsvinden.

De introductie van de Google Pixel 7 is nog ver weg, maar op het internet duiken nu advertenties op die prototypes van de smartphone proberen te verkopen. Bij de advertenties zijn foto’s geplaatst van het donkergrijze model van de Pixel 7. Op de foto’s van de Pixel 7 zien we in de weerspiegeling van de behuizing ook de Pixel 7 Pro. De verkoper beweert dat hij de prototypes weer van iemand anders heeft gekocht, maar meer details heeft de verkoper niet gegeven.

Het is onduidelijk of het aanbieden van de prototypes gevolgen heeft voor de verkoper. De advertenties zijn namelijk niet anoniem, waardoor het voor Google vrij eenvoudig is om te achterhalen wie de prototypes verkoopt. De officiële introductie van de Google Pixel 7-serie zal waarschijnlijk in oktober plaatsvinden. Google deelde eerder al wel teasers waarop het uiterlijk van de Pixel 7 goed te zien is.

via [androidplanet]