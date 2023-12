Afbeeldingen Tonen Samsung Galaxy S24 Ultra Met Titanium Behuizing

Samsung zal volgende maand de Galaxy S24-serie officieel introduceren, maar op het internet zijn nu al meerdere afbeeldingen opgedoken waarop de Galaxy S24 Ultra met titanium behuizing te zien is.

De Galaxy S24 Ultra is de meest luxe variant van de Galaxy S24-serie en krijgt volgens de geruchten een titanium behuizing. Het voordeel van titanium is dat dit materiaal zowel erg licht als erg sterk is. Op gelekte (niet officiële) afbeeldingen zien we hoe de Galaxy S24 Ultra er in verschillende kleuren uit komt te zien. Het gaat om de kleuren Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet en Titanium Yellow. Oftewel: zwart, grijs, paars en geel.

Volgens de geruchten beschikt de Samsung Galaxy S24 Ultra over een krachtige Snapdragon 8 Gen 3-processor en een 200MP hoofdcamera. Naast de hoofdcamera vinden we nog een 12MP ultragroothoeklens, een 50MP telelens met 5x optische zoom en een 10MP telelens met 3x optische zoom. In tegenstelling tot zijn voorganger kan de Galaxy S24 Ultra dus niet 10x optisch inzoomen.

Het scherm is 6,8-inch QHD+ groot en lijkt iets minder afgeronde hoeken te hebben. Intern vinden we verder nog een 5.000 mAh accu, 12GB werkgeheugen en 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte. Ook krijgt de Galaxy S24 Ultra een verbeterde koeling. De officiële introductie van de Galaxy S24-serie zal naar verwachting op 17 januari plaatsvinden, waarna de smartphones vanaf eind januari verkrijgbaar zijn.

