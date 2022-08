“Aankomende Google Pixel-smartphones Krijgen Behuizing Van Keramiek”

Volgens de nieuwste geruchten krijgen verschillende nieuwe Google Pixel toestellen een behuizing van keramiek. De bron noemt geen specifieke namen van de toestellen, maar laat wel weten dat het gaat om twee aankomende high-end Pixel-smartphones, waaronder een opvouwbare smartphone.

Dit gerucht is afkomstig van de bekende tech-lekker Digital Chat Station. Volgens de bron krijgen twee aankomende Pixel-smartphones een behuizing van Keramiek. Het gaat om een Pixel-vlaggenschip en een toestel met een opvouwbaar scherm. Aangezien er geen specifieke informatie is gedeeld weten we niet of het gaat om de aankomende Google Pixel 7 Pro of de volgende generatie.

Keramiek is een zeer sterk materiaal die de smartphone beter kan beschermen tegen krassen en andere beschadigingen. Tot nu toe gebruikt Google bij zijn Pixel-smartphones de materialen metaal, glas en plastic.

De bron weet ook meer te melden over de specificaties van de volgende Pixel-smartphone. Zo zou Google opnieuw kiezen voor een scherm met een 2K-resolutie en zit de selfie-camera in een ronde uitsparing. Achterop vinden we een 50MP hoofdlens en een Sony IMX787-sensor met een 64MP resolutie. Hoe ver je optisch kunt inzoomen is nog onduidelijk. De huidige Google Pixel 6 Pro heeft 4x optische zoom. De Pixel 7 Pro maakt gebruik van de zelfontwikkelde Tensor 2-processor.

De Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn vanaf begin oktober te bestellen. We verwachten daarom dat Google de komende weken alle details van de smartphones zal aankondigen.

via [androidplanet]