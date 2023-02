Samsung Galaxy S23 Ontvangt Eerste Update

Samsung rolt de eerste software-update uit voor de Galaxy S23. De update brengt geen nieuwe functies met zich mee, maar bevat wel bugfixes en prestatieverbeteringen. Ook bevat de update de nieuwste beveiligingspatch.

Ben je in het bezit van een Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus of Galaxy S23 Ultra, dan kun je nu een nieuwe update downloaden. De update is ruim 500MB groot en bestaat voornamelijk uit oplossingen voor bestaande bugs en verbeteringen van de smartphoneprestaties. Ook installeert de update de beveiligingspatch van februari 2023, waardoor de vlaggenschip-smartphones weer helemaal up-to-date zijn.

Samsung bracht de Galaxy S23-serie onlangs op de markt. De smartphones draaien op Android 13 en kunnen vijf jaar lang rekenen op beveiligingsupdates. Ook zullen in de toekomst updates naar Android 14, 15, 16 en 17 worden uitgerold naar deze smartphones. De Samsung Galaxy S23 is verkrijgbaar voor een vanaf prijs van 949 euro.

via [androidplanet]