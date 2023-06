“Google Pixel Watch 2 Krijgt Langere Accuduur”

De Pixel Watch, de eerste smartwatch van Google, heeft nou niet bepaald een lange accuduur. Als we laatste geruchten mogen geloven zal Google dit probleem bij de Pixel Watch 2 echter aanpakken. Naast een betere accuduur is de Pixel Watch 2 ook sneller dan zijn voorganger.

Volgens de geruchten krijgt de Google Pixel Watch 2 “een van de laatste chips uit de W5-serie van Qualcomm“. Het is niet duidelijk om welke processor het precies gaat, maar de kans is groot dat Google voor de W5 Plus Gen 1 kiest. Deze chip is ook te vinden in de onlangs aangekondigde Mobvoi TicWatch Pro 5. De W5 Plus Gen 1-chip is gebakken op het 4 nanometer-proces, wat een positieve impact heeft op de accuduur van de smartwatch.

De huidige Google Pixel Watch gebruikt een chipset die inmiddels al een aantal jaren oud is en relatief veel stroom verbruikt. De Pixel Watch gaat daardoor slechts maximaal 24 uur mee op één acculading, maar volgens de berichten gaat de Pixel Watch 2 ongeveer twee dagen mee. Ook wanneer je het always-on display gebruikt. Deze langere accuduur zal niet alleen te danken zijn aan de nieuwe chipset, maar ook aan de geoptimaliseerde software in de vorm van Wear OS 4.

Als laatste beweert de bron dat de Pixel Watch 2 een hoop nieuwe sensoren krijgt. Het gaat om dezelfde sensoren als in de Fitbit Sense 2. Denk hierbij aan een sensor die de huidtemperatuur kan meten en een cEDA-sensor voor het meten van het stressniveau.

via [androidplanet]