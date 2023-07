Netflix Laat Profielen Exporteren Naar Bestaande Accounts

De profielexport-functie van Netflix heeft een upgrade gekregen, waardoor het nu mogelijk is om een profiel over te brengen naar een bestaande Netflix-account. Voorheen was het alleen mogelijk om een profiel over te brengen bij de registratie van een nieuw account.

Netflix-gebruikers die een profiel willen exporteren krijgen voortaan de mogelijkheid om dit profiel te exporteren naar een bestaand account. Om dit te doen moet je inloggen met het e-mailadres en wachtwoord van dat account. Na het inloggen wordt het profiel overgebracht naar dit account.

Met de profielexport-functie kunnen gebruikers gepersonaliseerde aanbevelingen, hun kijkhistorie, de ‘Mijn Lijst’, opgeslagen games en de persoonlijke instellingen overbrengen naar een nieuw of ander account. De uitbreiding van de profielexport-functie is onderdeel van de maatregelen tegen het delen van een Netflix-account

via [tweakers]