Garmin Venu 3 en 3S Smartwatches Aangekondigd

Garmin heeft deze week twee nieuwe smartwatches aangekondigd. De Garmin Venu 3 en de Venu 3S hebben een langere accuduur dan hun voorgangers en komen met een speciale rolstoelmodus. Beide modellen zijn verkrijgbaar voor 499,99 euro.

De Garmin Venu 3 en Venu 3S zijn iets groter dan hun voorgangers. De Venu 3 heeft een 1,4-inch scherm en de Venu 3S heeft een 1,2-inch scherm. De AMOLED-schermen hebben een resolutie van 454 bij 454 pixels en 390 bij 390 pixels. De Garmin Venu 3 heeft een maximale accuduur van 14 dagen, terwijl de kleinere Venu 3S 10 dagen mee moet gaan op één acculading.

In de roestvrijstalen behuizing vinden we een groot aantal sensoren die jouw gezondheid en activiteiten in de gaten kunnen houden. Denk hierbij aan je hartslag, je slaappatroon, het zuurstofniveau van het bloed, de routes die je aflegt en tientallen sporten. Dankzij de ingebouwde microfoon en speaker kun je ook met de smartwatch bellen. Hiervoor moet je wel in verbinding staan met je smartphone, want de Garmin Venu 3(S) is niet verkrijgbaar met eSIM.

Daarnaast heeft Garmin de rolstoelmodus geïntroduceerd. Deze modus is voor mensen die in een rolstoel zitten en spoort gebruikers aan om te bewegen als ze te lang stil zitten. Deze modus kan onder andere het duwen van de wielen detecteren om te zien hoeveel inspanning je hebt verricht.

Zowel de Garmin Venu 3 als de Venu 3S zijn via verschillende webwinkels verkrijgbaar voor 499,99 euro. De smartwatches zijn verkrijgbaar in de kleuren zwart en goud. Je kunt daarnaast kiezen uit verschillende type bandjes, waaronder leder, siliconen of roestvrijstaal.

via [androidplanet]