“Samsung Introduceert Eind 2023 Galaxy S23 FE, Tab S9 FE, Buds 3 En SmartTag 2”

Volgens de laatste geruchten is Samsung van plan om aan het einde van dit jaar vier nieuwe producten te introduceren. Het gaat om de Galaxy S23 Fan Edition, de Galaxy Tab S9 Fan Edition, de Galaxy Buds 3 en de SmartTag 2.

Samsung zal in januari of februari van 2024 de Galaxy S24-serie introduceren, maar als we de laatste geruchten mogen geloven hoeven we niet zo lang te wachten voordat we nieuwe Samsung-hardware te zien krijgen. Mogelijk zal de Zuid-Koreaanse fabrikant namelijk nog voor de feestdagen maar liefst vier nieuwe producten introduceren.

De bron spreekt over het vierde kwartaal, dus de introductie kan in oktober, november of december plaatsvinden, maar we verwachten dat de producten dichterbij de feestdagen zullen worden gelanceerd.

Samsungs #GalaxyS23FE, #GalaxyTabS9FE and other FE products as well as other IoT products will be launched sometime later this year in Q4 and not at IFA (Internationale Funk Ausstellung) in Berlin as some might think – just keep that in mind pic.twitter.com/znTkb3DOQD