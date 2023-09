Samsung Galaxy A33 Ontvangt Augustus-update

Samsung heeft een nieuwe update uitgerold naar de Galaxy A33. Het gaat om een beveiligingsupdate die de beveiligingspatch bijwerkt naar die van augustus 2023.

Gebruikers van de Samsung Galaxy A33 melden dat ze een nieuwe update hebben ontvangen. De update is bijna 1,3GB groot en installeert de beveiligingspatch van augustus 2023. Deze patch bestaat uit enkele tientallen kleinere patches die kwetsbaarheden in het besturingssysteem aanpakken.

Naast een betere beveiliging kan de update volgens de changelog ook stabiliteitsverbeteringen, bugfixes en prestatieverbeteringen bevatten. Heb jij de update nog niet ontvangen, dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone. De update rolt in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor alle Samsung Galaxy A33-toestellen beschikbaar is.

