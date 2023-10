Samsung Galaxy SmartTag 2 Vanaf 13 Oktober Verkrijgbaar

Samsung heeft deze week de Galaxy SmartTag 2-tracker aangekondigd. Deze tracker heeft een langwerpiger design gekregen en is vanaf 13 oktober in Nederland en België verkrijgbaar voor 40 euro.

De SmartTag 2-tracker heeft een wat langwerpiger design gekregen met daarin een groter gat. Ook nieuw is dat de tracker zowel Bluetooth als Ultrawideband gebruikt. Bij de originele SmartTag moest je nog kiezen tussen Bluetooth of Ultrawideband. Net als dat de populaire AirTag verbinding maakt met Apple-apparaten, maakt de SmartTag 2 verbinding met Samsung-apparaten in zijn omgeving om te kunnen worden gelokaliseerd. Dit maakt het mogelijk om de SmartTag 2 terug te vinden, ook als deze heel ver weg is.

De grotere accu zorgt ervoor dat de SmartTag 2 wel 700 dagen meegaat. De behuizing is waterdicht (IP67+rating) en de Bluetooth Low Energy-ondersteuning werkt tot afstanden van wel 120 meter. Wel belangrijk om te weten is dat de SmartTag 2 momenteel alleen voor Samsung-gebruikers werkt. De SmartTag 2 is vanaf 20 oktober in Nederland verkrijgbaar voor 39,99 euro.

via [tweakers]