Warcraft Rumble Verschijnt Op 3 November Voor Android

Blizzard heeft laten weten dat het bedrijf op 3 november een Warcraft-game uitbrengt voor Android en iOS. Warcraft Rumble is zowel in single-player als in multiplayer mode te spelen.

De release van Warcraft Rumble is gelijktijdig met het jaarlijkse Blizzard-evenement Blizzcon. Tijdens dit evenement worden allerlei aankondigingen gedaan. Warcraft Rumble is gratis te spelen, maar maakt waarschijnlijk wel gebruik van microtransacties.

In Warcraft Rumble is het de bedoeling dat je Mini’s verzameld. Dit zijn een soort poppetjes die je kunt gebruiken om tegen anderen te vechten. De onderstaande teaser video’s geven alvast de eerste details weg.

via [AW]