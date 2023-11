Qualcomm: “Samsung Galaxy S24 Krijgt Snapdragon- en Exynos-versie”

De CEO van Qualcomm heeft laten weten dat Samsung twee versies van de Galaxy S24 op de markt brengt. Er komt een versie met een Snapdragon-processor en een versie met een Exynos-processor. De kans is groot dat wij in Europa genoegen moeten nemen met de Exynos-versie.

Het geruchtencircuit spreekt al langer over twee versies van de Samsung Galaxy S24, waarbij in Europa waarschijnlijk alleen de uitvoering met Exynos-processor op de markt zal verschijnen. De CEO van Qualcomm lijkt deze berichten nu te bevestigen, waar niet iedereen heel blij mee zal zijn, want de nieuwe Snapdragon 8 Gen 3 is volgens de berichten een opvallend krachtige processor die in sommige gevallen zelfs beter moet presteren dan de chipset van Apple. Ook moet de Snapdragon 8 Gen 3 goed presteren op het gebied van fotografie en kunstmatige intelligentie.

Doorgaans verschijnt in Europa de Galaxy S-smartphone met Exynos-processor op de markt. De Galaxy S22 met Exynos-processor kampte echter met overhitting problemen, waardoor niet iedereen optimistisch is over een Galaxy S24 met Exynos-processor. Uiteraard hoeft dit helemaal niet te betekenen dat de Galaxy S24 ook problemen zal hebben, want Samsung heeft de nieuwe Exynos-processor nog niet eens geïntroduceerd. Het zal echter niet makkelijk worden om te kunnen concurreren met de nieuwe Snapdragon 8 Gen 3-chipset. We zullen nog tot januari moeten wachten voordat Samsung de nieuwe Exynos-processor zal introduceren en we meer te weten komen over de specificaties van de chipset.

“Galaxy S24 Ultra krijgt wel wereldwijd Snapdragon 8 Gen 3-processor”

Er is echter goed nieuws voor mensen die de Galaxy S24 Ultra willen kopen. Volgens GalaxyClub krijgt dit model namelijk wereldwijd een Snapdragon 8 Gen 3-processor. Dit komt doordat deze smartphone is voorzien van de Zoom Anyplace-functie, waarbij de camera gebruikmaakt van Qualcomm’s AI engine om op een slimme manier in te zoomen. In de onderstaande video zien we de ISOCELL Zoom Anyplace cameratechnologie in actie.

via [AW]