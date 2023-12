“Samsung Galaxy Z Fold 6 en Flip 6 Krijgen Groter Coverscherm”

De Samsung Galaxy Z Fold- en Z Flip-series beschikken beide naast een vouwbaar scherm aan de binnenzijde ook over een zogeheten coverscherm aan de buitenzijde. Volgens de laatste geruchten zal dit scherm bij de volgende generatie nog groter worden.

Een coverscherm zorgt er voor dat je de Galaxy Z Flip- en Z Fold-smartphones kunt gebruiken zonder dat je de smartphone hoeft open te vouwen. De afgelopen jaren zagen we het coverscherm steeds groter worden, waardoor dit scherm een stuk functioneren is geworden. Volgens de doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker Ross Young zal Samsung deze trend doorzetten.

Volgens de bron krijgt de Galaxy Z Flip 6 namelijk een 3,9-inch coverscherm. Dat is een halve inch groter dan het coverscherm op de Galaxy Z Flip 5. De bron geeft geen details over de grootte van het coverscherm van de Z Fold 6, maar volgens de geruchten krijgt het scherm wel een betere beeldverhouding. Bij de huidige generaties klagen veel mensen dat het coverscherm te smal is, waardoor het coverscherm van de Z Fold-serie minder prettig in gebruik is dan de wat bredere schermen van de reguliere smartphones.

via [androidplanet]