WhatsApp Krijgt Functie Om Chats Te Beschermen Met Een Code

WhatsApp werkt aan een nieuwe functie die het mogelijk maakt om chatberichten te beschermen met een code. Beschermde chatberichten zijn alleen te vinden nadat je de bijbehorende code hebt ingevoerd.

Het is al langer mogelijk om chatberichten te beschermen door ze in de ‘Vergrendelde chats’-map te plaatsen, maar deze map is gewoon zichtbaar in de chatlijst. Meta laat nu echter weten dat het mogelijk is om deze map volledig te verbergen met een code. Als gebruikers de map verbergen met een code, is deze niet meer standaard zichtbaar in de chatlijst. De map wordt alleen zichtbaar als gebruikers de code in de zoekbalk invoeren. De code mag bestaan uit letters, speciale tekens en emoji’s.

Het is vanaf nu niet alleen mogelijk om chatberichten nog dieper te verbergen, maar het moet ook makkelijker worden om dit te doen. Voorheen moest je naar de instellingen om chatberichten te vergrendelen, maar dit moet straks vanuit de chatlijst mogelijk worden door een chatgesprek enige tijd ingedrukt te houden. Meta laat weten dat de functie nu uitrolt en dat de functie de komende maanden wereldwijd beschikbaar zal zijn.

via [tweakers]