“WhatsApp-update Maakt Kleur Chatballonnen Aanpasbaar”

Een nieuwe bèta-versie van de WhatsApp iOS-app geeft aan dat het binnenkort mogelijk is om de kleuren van WhatsApp en mogelijk de bijbehorende chatballonnen aan te passen. Zo krijg je straks de keuze om de groene interface in vier andere kleuren te tonen.

Op de onderstaande screenshot zien we dat WhatsApp gebruikers de keuze wil geven tussen de kleuren wit, roze, paars, blauw en uiteraard de huidige kleur groen. Aangezien deze optie slechts bij een beperkt aantal bètatesters van iOS v24.1.10.70 zichtbaar is, weten we nog niet vanaf wanneer het mogelijk is om kleuren te selecteren in de stabiele versie van de WhatsApp-app. Ook is het mogelijk dat WhatsApp na de testperiode besluit om de functie toch niet te integreren.

Het is onduidelijk op welke details de kleurenkeuze precies invloed heeft. Volgens de bron WABetaInfo gaat het in ieder geval om het ongelezen berichten-nummer naast de naam van het contact. Meer informatie hebben we op dit moment nog niet. Zodra WhatsApp meer details vrijgeeft laten wij dit uiteraard weer weten.

via [AW]