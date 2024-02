OnePlus Deelt Officiële Foto’s Van Watch 2

OnePlus heeft officiële foto’s gedeeld waarop de aankomende OnePlus Watch 2 duidelijk te zien is. Ook zijn we meer te weten gekomen over de accuduur van de smartwatch. OnePlus zal de Watch 2 op 26 februari officieel introduceren.

De OnePlus Watch 2 is de eerste smartwatch van de fabrikant die draait op Wear OS. Wear OS-smartwatches staan niet bekend om hun lange accuduur, want deze wearables gaan meestal 1 tot 2 dagen mee op één acculading. De OnePlus Watch 2 gaat in de Smart Mode echter 100 uur mee. Wat de Smart Mode precies inhoudt weten we nog niet.

Op officiële beelden krijgen we de OnePlus Watch 2 alvast te zien in de kleuren ‘Black Steel’ en ‘Radiant Steal’. We zien een mooie ronde smartwatch waarbij de rechterkant van de behuizing plat is. Hierin zitten de fysieke knoppen verwerkt. Na de officiële introductie op 26 februari zullen wij alle details over de OnePlus Watch 2 met jullie delen.

via [oneplus]