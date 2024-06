Google Pixel-keynote Al Op 13 Augustus

Google heeft uitnodigingen verstuurd voor een Pixel-keynote die op 13 augustus zal worden gehouden. Tijdens deze keynote zal de fabrikant waarschijnlijk de Pixel 9-serie introduceren. Dit zou betekenen dat de introductie van Google’s nieuwe vlaggenschip dit jaar een stuk eerder zal plaatsvinden dan voorgaande jaren.

Google introduceert zijn nieuwste vlaggenschip-smartphones doorgaans elk jaar in oktober, maar het ziet er naar uit dat we dit jaar al een maand eerder kennis kunnen maken met de Pixel 9. Google heeft namelijk officiële uitnodigingen verstuurd voor een Pixel-keynote op 13 augustus. Alhoewel Google niet heeft bevestigd dat we op die dag de Pixel 9-serie te zien krijgen, is het wel aannemelijk. Ook is de kans groot dat we kennis kunnen maken met de Pixel Watch 3.

Google lanceert zijn nieuwe smartphones doorgaans tegelijkertijd met de nieuwste versie van Android. Als de introductie van de Google Pixel 9 inderdaad op 13 augustus zal plaatsvinden zou dat kunnen betekenen dat ook Android 15 eerder beschikbaar zal zijn dan gebruikelijk is. Na de Pixel-keynote, die op 13 augustus om 19:00 uur Nederlandse tijd begint, zullen wij alle details over Google’s nieuwste producten met jullie delen.

via [AW]