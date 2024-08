Barbie Phone Van HMD Gespot Bij Keuringsinstantie

HMD brengt sinds kort smartphones onder de eigen merknaam op de markt en later deze maand kunnen we ook een knalroze “ouderwetse” klaptelefoon kopen die is gebaseerd op de Nokia 2660 Flip. Deze HMD Barbie Phone is nu gespot bij de Chinese keuringsinstantie TENAA.

HMD maakt de Barbie Phone in samenwerking met speelgoed maker Mattel en de telefoon is geïnspireerd op een fliptelefoon van Nokia. Nadat HMD eerder zelf al een teaser van de Barbie Phone deelde zijn beelden van de telefoon (modelnummer TA-1681) nu opgedoken bij een keuringsinstantie. Hierdoor weten we precies hoe de telefoon we uit komt te zien. Ook zijn de meeste specificaties inmiddels bekend.

De HMD Barbie Phone beschikt over een 2,8-inch hoofdscherm, een 1,7-inch coverscherm, een nog onbekende 1Ghz processor, 64MP werkgeheugen, 128MB uitbreidbare opslagruimte, een 0,3MP camera en een 1450 mAh accu. De telefoon draait vermoedelijk op S30+ of KaiOS en heeft ondersteuning voor 4G en bluetooth

Hebben jullie interesse in de HMD Barbie Phone, of zijn dergelijke “ouderwetse” telefoons nutteloos op de markt die wordt gedomineerd door “moderne” smartphones.

via [HMDFans]