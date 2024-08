Chromecast met Google TV Krijgt Android 14-update

Google is onlangs gestopt met het uitbrengen van Chromecast-apparaten en introduceerde als vervanging de Google TV Streamer. Google is de Chromecast-serie echter nog niet vergeten, want bronnen binnen Google hebben aangegeven dat een Android 14-update onderweg is.

Toen Google het einde van de Chromecast-serie bekend maakte, beloofde de fabrikant nog wel updates uit te rollen. Bronnen binnen het Google TV-team hebben nu tegenover de website Android Authority aangegeven dat ze werken aan een Android 14-update voor de Chromecast met Google TV. De update brengt onder andere nieuwe energie instellingen en picture-in-picture met zich mee, maar Thread-ondersteuning ontbreekt.

De Chromecast met Google TV 4K ontvangt in ieder geval nog tot september 2025 updates. De HD-variant heeft nog twee jaar langer software-ondersteuning. Wanneer Google de Android 14-update precies zal uitrollen is echter nog onduidelijk.

