WhatsApp Krijgt Optie Om Onbekende Personen Te Blokkeren

WhatsApp werkt aan een functie die het mogelijk maakt om onbekende personen te blokkeren. Hierdoor maakt WhatsApp een einde aan de ongewenste spam-berichten.

Via social-media platformen ontvangen gebruikers regelmatig berichten met nep nieuws, gevaarlijke links of andere ongewenste berichten. Deze spam-berichten komen binnen via de mail, maar ook via chat-apps zoals WhatsApp. Daarom werkt WhatsApp nu aan een functie die jou de keuze geeft om onbekende personen te blokkeren, aldus WABetaInfo.

Volgens WABetaInfo kunnen gebruikers van WhatsApp straks een optie inschakelen die berichten van onbekende personen kan blokkeren. Staat een account niet in jouw vriendenlijst, dan kan dit account maar een beperkt aantal berichten sturen voordat WhatsApp het account volledig zal blokkeren. Onbekenden kunnen dus nog steeds berichten sturen, maar niet meer constant “spammen”. Wanneer WhatsApp de nieuwe functie uitrolt is nog onduidelijk.

via [androidplanet]