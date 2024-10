Samsung Galaxy S23-serie en A55 Ontvangen Oktober-update

Samsung heeft het deze week maar druk met de uitrol van updates. Nadat de beveiligingsupdate van oktober de afgelopen dagen al uitrolde naar acht verschillende smartphones van de fabrikant, staat dezelfde beveiligingsupdate nu ook klaar voor de Galaxy S23-serie en de Galaxy A55.

De beveiligingspatch van oktober rolde begin deze week al uit naar de Samsung Galaxy Z Fold 6, de Z Fold 5, de Z Flip 6, de Z Flip 5, de Galaxy S22-serie en de mid-range Galaxy A54. Vanaf nu kunnen gebruikers van de Galaxy S23, S23+, S23 Ultra en S23 FE deze beveiligingspatch echter ook downloaden. Daarnaast rolt Samsung de oktober-update uit naar de Galaxy A55.

Samsung rolt ook een beveiligingsupdate uit naar de Galaxy A35. Het gaat in dit geval echter niet om de beveiligingspatch van oktober, maar om die van september. In alle gevallen rolt de update in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen melding hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via “Instellingen” -> “Softwareupdate” -> “Downloaden en installeren“.

via [galaxyclub]