Xiaomi Introduceert Power Bank 10000 Series

Xiaomi heeft twee nieuwe power banks aangekondigd. We maken kennis met de 33W Power Bank 10000 en de 165W Power Bank 10000. Zoals de namen doen vermoeden gaat het om twee 10.000 mAh power banks die jouw apparaten zeer snel kunnen opladen.

De Xiaomi 33W Power Bank 10000 is een compacte power bank die gemakkelijk in je tas of zak past en dus perfect is voor dagelijks gebruik. De power bank beschikt over een ingebouwde USB-C-kabel, wat ideaal is aangezien vrijwel alle apparaten gebruikmaken van USB-C. Dankzij de ondersteuning voor 33W snelladen kun je een Xiaomi-smartphone in ongeveer een half uur tot 45% opladen.

Je kunt in totaal drie apparaten tegelijkertijd opladen en de power bank zelf kun je met een snelheid van 30W opnieuw opladen. De Xiaomi 33W Power Bank 10000 weegt 210 gram en krijgt een prijskaartje mee van €29,99.

De Xiaomi 165W Power Bank 10000 heeft dezelfde capaciteit, maar kan met een vermogen van maar liefst 165W snelladen. Je kunt twee apparaten tegelijk opladen met oplaadsnelheden tot 120W en 45W. Smartphones met ondersteuning voor 120W snelladen zijn na ongeveer 23 minuten aan de lader weer vol.

De 165W Power Bank weegt 318 gram en is uitgerust met een klein display waarop je het percentage van de accu kunt aflezen. De Xiaomi 165W Power Bank 10000 is verkrijgbaar voor €49,99. Beide power banks zijn vanaf 15 januari leverbaar.