Teufel Introduceert Nieuwe Draadloze Oordopjes Airy TWS

Teufel heeft zojuist zijn nieuwste draadloze oordopjes aangekondigd. De Teufel Airy TWS is de opvolger van de Airy True Wireless en belooft een lange accuduur, een prettig draagcomfort en mooi geluid.

De Teufel Airy TWS is per direct verkrijgbaar voor 99,99 euro. De oordopjes gaan ruim zes uur mee op één acculading en in combinatie met de oplaadcase kun je zo’n 26 uur naar muziek luisteren. De oordopjes hebben aan beide kanten twee microfoons, wat voor goede kwaliteit audio moet zorgen tijdens telefoongesprekken.

De oordopjes worden geleverd met zacht antibacteriële siliconen eartips in vijf maten (van XS tot XL). Teufel claimt dat lineaire HD-drivers met grote membranen moeten zorgen voor een breed stereopanorama.

via [hardware.info]