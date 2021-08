Nokia 3.4 Ontvangt Android 11-update

De Nokia 3.4 die HMD Global vorig jaar introduceerde ontvangt nu een update naar Android 11. HMD Global beloofde de update oorspronkelijk al in het eerste kwartaal van dit jaar uit te rollen, maar zoals we inmiddels weten is deze deadline niet gehaald.

Bijna alle smartphones van Nokia hebben inmiddels een Android 11-update ontvangen, maar gebruikers van de Nokia 3.4 moesten nog wat langer geduld hebben. De Nokia 3.4 zou de Android 11-update in het eerste kwartaal van 2021 ontvangen, maar de fabrikant stelde de uitrol in mei uit naar het tweede kwartaal van dit jaar. Inmiddels zitten we al in het derde kwartaal en rolt Android 11 eindelijk uit naar de budget-smartphone.

Android 11 brengt verschillende verbeteringen met zich mee, waaronder meer privacy-instellingen, verbeterde notificaties, een verbeterde mediaspeler en chat-bubbels. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat.

via [droidapp]