OnePlus Bevestigt Komst “Betaalbare Smartphones”

De Chinese fabrikant OnePlus bevestigt te werken aan een nieuwe smartphone-lijn. Het gaat hierbij om “betaalbare, hoogwaardige smartphones“, aldus de CEO van OnePlus. De nieuwe serie verschijnt eerst in Europa en India en later in andere delen van de wereld.

CEO Pete Lau heeft via het OnePlus-forum bekendgemaakt dat OnePlus werkt aan een minder dure smartphone-serie. Aangezien Pete Lau praat over een serie kunnen we concluderen dat het niet om een eenmalige release gaat. Hij zegt niet hoe de serie heet, maar OnePlus verwijst wel naar een Instagram-account met de naam ‘OnePlus Lite Z Thing‘. In het geruchtencircuit was er nog wat onduidelijkheid over de naam van de nieuwe smartphone, maar deze verwijzing lijkt te bevestigen dat de nieuwe serie OnePlus Z heet.

Volgens de geruchten beschikt de “OnePlus Z” over een 6,55-inch OLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 765-processor, 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Het is nog onduidelijk wanneer OnePlus de nieuwe smartphone officieel zal introduceren.

via [tweakers]