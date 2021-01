Op deze manier blijft jouw Android-toestel veilig

Tegenwoordig doen hackers er alles aan om jouw persoonlijke data te bemachtigen. Dit geldt niet alleen voor laptops, maar ook smartphones zijn steeds vaker het doelwit. Daarom is het belangrijk om jouw Android-toestel op een goede manier te beveiligen. Op die manier kun je namelijk veel moeilijkheden voorkomen. In dit artikel geven we je een aantal belangrijke tips!

Apps downloaden

Allereerst zouden we aanbevelen om alleen applicaties te downloaden die afkomstig zijn uit de Google Play Store. Op die manier bouw je al wat meer zekerheid in dat er geen kwade bedoelingen achter de applicatie zitten. Toch is voorzichtigheid nog steeds geboden, aangezien het mogelijk is dat ontwikkelaars de app tóch in de Google Play Store krijgen, zonder dat deze veilig zijn. Een aantal adviezen die we je daarom willen geven zijn:

Kijk naar de omschrijving van de app. Een slechte omschrijving kan wijzen op een applicatie die kwade bedoelingen heeft.

Kijk naar de ontwikkelaar van de app en andere apps die deze ontwikkelaar gemaakt heeft.

Kijk naar de recensies van de applicatie.

Gebruik een VPN

Daarnaast is het te adviseren om een VPN applicatie gebruiken, bijvoorbeeld die van VPN Nederland. Door middel van een dergelijke applicatie wordt namelijk jouw data beveiligd naar het internet verstuurd, waardoor hackers het niet kunnen onderscheppen. Wanneer zij het toch onderscheppen, is de data waardeloos. Hierdoor kunnen ze dus ook geen gevoelige data, zoals wachtwoorden, financiële gegevens of persoonlijke data, onderscheppen.

Daarnaast wordt ook jouw locatie verborgen. Wanneer je namelijk een VPN gebruikt wordt jouw locatie verborgen. Het device neemt namelijk de locatie van de server aan waarmee je verbonden bent. Ideaal dus als je niet wilt dat anderen weten waar jij je bevindt. Een VPN Gratis kan daarbij aan te raden zijn als je eerst wilt kijken wat een dergelijke applicatie voor jou kan bieden.

Gebruik verschillende wachtwoorden

Gebruik jij ook altijd hetzelfde wachtwoord? Doe dit dan niet langer! Wanneer iemand namelijk van één account het wachtwoord raad, betekent dit dat ze ook toegang hebben tot al jouw andere accounts. Dit maakt het enorm gevaarlijk, aangezien dit accounts kunnen zijn met gevoelige data. Wat dacht je bijvoorbeeld van sociale media, e-mailaccounts of jouw bankrekening. Let hier dus enorm mee op.

Een applicatie die jou hierbij kan helpen is een wachtwoord manager. Met één enkel wachtwoord krijg jij toegang tot jouw persoonlijke kluis. In deze kluis kun je al jouw wachtwoorden opslaan. Hierdoor hoef je niet alle verschillende wachtwoorden op te schrijven, maar zitten ze veilig opgeborgen in jouw digitale kluis. Daarnaast geeft een dergelijke applicatie ook de mogelijkheid om wachtwoorden te genereren, waardoor deze niet persoonlijk aan jou te linken zijn.

Installeer je updates

Updates komen eigenlijk altijd op ongunstige momenten. Velen hebben dan ook geen zin om deze te installeren, aangezien het kostbare tijd kost. Toch is het te adviseren om deze updates zo snel mogelijk te installeren. Doe je dit namelijk niet, dan kunnen hackers hier slim gebruik van maken. Na verloop van tijd zetten ontwikkelaars de verbeteringen namelijk online.

Heb jij de updates niet geïnstalleerd, dan weten hackers precies welke verbeteringen jij níet hebt doorgevoerd. Hier kunnen ze dan weer gebruik van maken en toegang krijgen tot jouw persoonlijke data. Het is daarom te adviseren om de updates zo snel mogelijk te installeren om het risico te beperken.

Heb jij zelf nou nog andere belangrijke tips die je gebruikt om jouw Android toestel te beschermen? Laat het ons weten in de reacties en wellicht hebben andere lezers ook profijt van jouw tips en tricks!