Redmi Note 9T Nu In Nederland Verkrijgbaar

Begin deze maand introduceerde Xiaomi de Redmi Note 9T, een mid-range smartphone met 5G-ondersteuning en een aantrekkelijke adviesprijs. De smartphone is nu in Nederland verkrijgbaar voor een vanafprijs van slechts 229 euro.

De Redmi Note 9T beschikt over een 6,53-inch Full-HD+-scherm met een ronde uitsparing voor de 13MP selfie-camera, een MediaTek Dimensity 800U-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 18W opladen, dual-SIM ondersteuning en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens.

De smartphone was al even verkrijgbaar via de officiële website van Xiaomi, maar is nu ook te koop bij webwinkels zoals Coolblue, MediaMarkt en Bol.com. De Redmi Note 9T met 64GB opslagruimte kost 229 euro en voor 128GB opslagruimte betaal je 269 euro. Wanneer je de Redmi Note 9T voor 14 februari aanschaffen krijg je gratis Mi True Wireless Earphones cadeau.